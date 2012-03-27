Кличко очікує жорстку боротьбу на парламентських виборах

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Лідер політичної партії “УДАР” Віталій Кличко очікує на жорстку боротьбу під час наступних парламентських виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив ввечері 26 березня, виступаючи на засіданні круглого столу “Демократія, верховенство права, європейська орієнтація – Україна на перехресті”, організованому німецьким фондом Конрада Аденауера.

“Ми бачили, що відбувається, в тому числі на місцевих виборах, таких, як вибори в невеличкому місті Обухів тиждень тому... Боротьба буде жорсткою. Тому що люди при владі борються за владу, а не за країну”, - сказав В.Кличко.

Він також зазначив, що на сьогодні і він особисто, і члени його партії розуміють, що в українській політиці йде боротьба без правил. Разом з тим, В.Кличко наголосив на необхідності зміни такої ситуації.