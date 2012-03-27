Кличко описав у Європі завдання на перспективу

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Лідер політичної партії “УДАР” Віталій Кличко вважає, що опозиційні сили мають через парламент тиснути на Президента України з метою зміни ситуації на краще.

Таку думку він висловив ввечері 26 березня, виступаючи на засіданні круглого столу “Демократія, верховенство права, європейська орієнтація – Україна на перехресті”, організованому німецьким фондом Конрада Аденауера.

В.Кличко, зокрема, заявив, що першими трьома кроками для опозиційних сил мають стати потрапляння до парламенту, створення в парламенті опозиційної більшості, яка, на третьому етапі, і має вимагати змін на краще.

“Третій крок – це, безпосередньо, зміни в країні, або створення постійного тиску на владу для можливості таких змін”, - сказав В.Кличко.

Український політик підкреслив, що Україна має можливості стати справді європейською країною, і має величезний потенціал для цього.

“Більшість українців хочуть жити в Європі і поділяють європейські цінності”, - сказав В.Кличко.

“Якщо ви чогось дуже прагнете, то воно обов’язково збудеться. І я вірю, що Україна стане європейською країною не лише географічно”, - додав він.