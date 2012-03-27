Янукович поговорив з керівництвом ЄС про відносини

Київ. 27 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович під час Сеульського саміту з питань ядерної безпеки зустрівся з Президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, після зустрічі В.Янукович розповів журналістам, що під час зустрічі сторони обговорили стан відносин України та Європейського Союзу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Президент зазначив: «парафування – це технічна робота, вона буде виконана, а ратифікація – це наступне питання».