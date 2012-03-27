Європарламент запросили спостерігати за виборами в Україні

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Сьогодні Європарламенту було передано офіційне запрошення взяти участь у спостереженні за виборами в Україні, які відбудуться 28 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у місії України при ЄС.

Згідно з повідомленням, запрошення від імені Голови Верховної Ради України Володимира Литвина на адресу Президента Європейського парламенту Мартіна Шульга було передано в Брюсселі представником України при ЄС Костянтином Єлісєєвим.

“Європейська сторона позитивно оцінила факт отримання запрошення для міжнародних

спостерігачів від Європейського парламенту”, - зазначається в повідомленні Місії України при ЄС.