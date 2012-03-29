Сікорський сподівається на зміни в державах ”Східного партнерства”

Варшава. 29 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається на еволюційні зміни у східних державах-сусідах Європейського Союзу, зауважуючи, що нинішня ситуація не є найгіршою.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це міністр заявив у четвер у Варшаві у польському Сеймі, презентуючи засади зовнішньої політики.

«На Сході є значно гірше, ніж би хотілося, і значно краще, ніж бувало і ніж могло би бути. Мусимо розраховувати на еволюційні зміни», - сказав польський міністр.

Він відзначив, що Євросоюз та Польща будуть пропонувати державам-східним сусідам «заохочення в обмін на реальні трансформаційні починання» в рамках правила: «більше за більше».

«Ми би хотіли колись сказати словами професора Яна Кєнєвіча про наших східних сусідів, що «це не Схід, і не Захід, а просто Європа. Європа на східній стороні континенту або перешийок вільних громадян, повернений після століть Європі», - сказав Р.Сікорський.

Як повідомляв УНІАН, глава польського МЗС назвав сьогодні Україну «найважливішим не атлантичним стратегічним партером» Польщі, запевнивши, що польська влада і надалі підтримуватиме європейську інтеграцію українців.

Він озвучив лише одну умову: українська влада сама повинна ”однозначно” вибрати європейський шлях інтеграції та запровадити західні стандарти демократії, зокрема, у «ставленні до опозиції» та «забезпечення якості виборчих та судових процесів».