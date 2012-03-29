Співдоповідачам ПАРЄ дозволили відвідати Луценка

Київ. 29 березня. УНІАН. За сприяння генерального прокурора України Віктора Пшонки співдоповідачам Комітету ПАРЄ Маріетты де Пурбе-Лундін та Маіліс Репс надано дозвіл на побачення з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, який утримується в Київському СІЗО.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, за результатами зустрічі В.Пшонки зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ М. де Пурбе-Лундін, М.Репс та секретарем Комітету Б.Кляйном, що відбулася 28 березня 2012 року, у відповідності до досягнутих домовленостей, того ж дня на адресу Генеральної прокуратури надійшов лист від Генерального секретаря ПАРЄ Войцеха Савіцкі з проханням сприяти в організації зустрічі доповідачок ПАРЄ (що перебувають з робочим візитом в Україні) з Ю.Луценком. Також Генсек просив, по можливості, сприяти організації такої зустрічі 29 березня об 11.00.

Генеральна прокуратура України, у свою чергу, 28 березня направила відповідного листа до Апеляційного суду м. Києва з проханням надати дозвіл на побачення вказаних осіб з Ю.Луценком.

Такий дозвіл було надано, про що суд відповідним листом поінформував ГПУ і Київський СІЗО.