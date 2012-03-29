Азаров пообіцяв Президенту Європарламенту чесні вибори

Київ. 29 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр Микола Азаров запевнив президента Європейського парламенту Мартіна Шульца, що влада України забезпечить проведення демократичних виборів до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.Азаров сказав під час телефонної розмова з М.Шульцем.

Як зазначається у повідомленні, під час розмови були обговорені питання політичного життя в Україні та підготовки до виборів у Верховну Раду України. Глава уряду запевнив співрозмовника, що влада організує вибори безумовно відповідно до європейських демократичних стандартів, забезпечить чесне змагання політичних сил і прозорість виборчого процесу.

Крім того М.Азаров передав президенту Європарламенту побажання до європейських країн і політичних сил, щоб в Україну направили стільки спостерігачів, скільки вони вважатимуть за необхідне.

”Україна прийме всіх і забезпечить повну можливість об’єктивного спостереження. Наша держава зацікавлена саме в об’єктивних висновках спостерігачів і оцінці демократичних процесів в Україні”, - підкреслив М.Азаров.

М.Азаров і М.Шульц також обговорили хід виконання меморандуму про співпрацю між Партією регіонів та групою Прогресивний альянс соціалістів і демократів в Європейському парламенті.