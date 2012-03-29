Freedom House понизив рейтинг політичних прав в Україні

Брюссель. 29 березня. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Freedom House знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.

Про це йдеться в доповіді організації щодо стану свободи в світі за 2012 рік, присвяченій Україні, яка оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців.

“Український рейтинг політичних прав знизився з 3 до 4 через зусилля влади до придушення опозиції, включаючи політизоване використання судів, застосування жорстких заходів проти ЗМІ та використання сили для розгону демонстрацій”, - написано у звіті.

В цілому, за оцінками Freedom House, Україна продовжує залишатися частково вільною країною.