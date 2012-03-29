Міжнародні правозахисники: Янукович видаляє опозицію

Брюссель. 29 березня. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Freedom House заявляє, що Президент України Віктор Янукович започаткував систематичну кампанію видалення будь-якої життєздатної опозиції.

Про це йдеться в доповіді організації щодо стану свободи в світі за 2012 рік, присвяченій Україні, яка оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців.

“В 2011 році Янукович започаткував систематичну кампанію з вилучення будь-якоє життєздатної опозиції керуючій Партії регіонів напередодні парламентських виборів, призначених на 2012 рік. Найбільш важливо, прокурори висунули серію різноманітних обвинувачень проти Юлії Тимошенко, найсильнішого опонента Януковича, з метою забезпечити кримінальне засудження”, - написано в доповіді.

У документі зазначається, що в жовтні 2011 року Ю.Тимошенко було засуджено до семи років ув’язнення та ще трьох років без права обіймати керівні посадив органах влади за зловживання владою.

Freedom House також відзначає, що спроби вуличних протестів проти переслідування Ю.Тимошенко та інших дій уряду придушувалися поліцією, а їх організатори арештовувалися.

У доповіді також згадується низка осіб, яких було попередньо ув’язнено в 2011 році. Серед них – представники колишнього уряду Ю.Тимошенко та щонайменше 14 осіб, які брали участь у руйнуванні пам’ятнику Сталіну.

Як повідомляв УНІАН, в цілому, за підсумками року, Freedom House знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох