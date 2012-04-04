Рецесія в зоні євро завершиться весною

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Національні статистичні офіси Франції, Німеччини та Італії разом зробили прогноз, згідно з яким рецесія в єврозоні завершиться весною, а влітку розпочнеться невелике зростання.

Про це пише сьогодні впливове європейське Інтернет-видання EUobserver.

За оцінками статистичних центрів, за підсумками першого кварталу цього року зменшення ВВП єврозони становитиме лише 0,2% проти 0,3% в останньому кварталі 2011 року. У другому кварталі показник зростання очікується на рівні 0,0%, а у третьому кварталі цього року – 0,1%.

Статистичні бюро зазначили, що активність бізнесу поступово зростатиме, хоча загальне зростання залишатиметься слабким. За їхніми оцінками, поступове відновлення довіри в фінансовому секторі спростить кредитування, однак інвестиції поки залишатимуться незначними.

Крім того, на думку представників статистичних бюро, на зростання впливає і підвищення цін на нафту на світових ринках через геополітичні причини.