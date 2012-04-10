Богословська в Брюсселі зустрічалася з неназваними політиками

Брюссель. 10 квітня. УНІАН. Народний депутат України Інна Богословська каже, що прибула до Брюсселя з офіційним візитом для зустрічей з європейськими політиками і ознайомлення їх з висновками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

“Я тут в офіційному відрядженні українського парламенту на виконання Постанови Верховної Ради (щодо звіту Тимчасової слідчої комісії – УНІАН)”, - сказала вона.

І.Богословська зазначила, що в Постанові парламент заявив про необхідність довести інформацію, викладену в звіті Комісії до європейських політичних кіл, а також – політиків США та Канади.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи планує І.Богословська зустрічатися з європейськими політиками, депутат відповіла, що вже мала такі зустрічі у понеділок, 9 квітня. Разом з тим, вона не уточнила, з ким саме вона мала зустрічі в Брюсселі.

9 квітня – офіційний вихідний день в Бельгії та багатьох країнах ЄС, оскільки 8 квітня католики світу відзначали Великдень.

І.Богословська також зазначила, що члени очолюваної нею Тимчасової слідчої комісії вирішили, що не лише вона, як голова Комісії, а й інші члени будуть їздити країнами Європи та світу і розповідати про результати своєї роботи.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2012 року парламент взяв до відома звіт ТСК ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України.

У звіті сказано, що Верховна Рада бачить ознаки кримінальних злочинів і особисту залежність і зацікавленість колишнього глави уряду Ю.Тимошенко під час підписання газових угод з Росією в 2009 році.

Верховна Рада України відзначила, що 17-19 січня 2009 року під час проведення переговорів і підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» прем`єр-міністр України Ю.Тимошенко приховала від суспільства і влади факти існування боргу її приватних компаній перед Міністерством оборони Російської Федерації в сумі 405 311 181 доларів США та існування в Російській Федерації кримінальної справи, за якою доведено її вину в неодноразовому наданні хабарів чиновникам Міністерства оборони Російської Федерації.

ВР вважає, що ці обставини безперечно свідчать про конфлікт інтересів й істотно вплинули на рішення прем`єр-міністра України на користь іноземної держави.