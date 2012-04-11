Верховна Рада рекомендувала владі прискорити виконання Оезолюції ПАРЄ

Київ. 11 квітня. УНІАН. Верховна Рада України рекомендує органам державної влади України прискорити виконання Плану заходів із виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови «Про План заходів щодо реалізації положень Висновку № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи «Заявка України на вступ до Ради Європи» та Резолюції № 1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» проголосував 261 народний депутат з 285 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент рекомендував комітетам Верховної Ради відповідно до предметів їхнього відання прискорити, з урахуванням строків, передбачених Регламентом Верховної Ради, підготовку проекту Кримінального процесуального кодексу України; забезпечити оперативне опрацювання законопроектів, спрямованих на реформування кримінальної юстиції відповідно до обов’язків та зобов’язань України перед Радою Європи; посилити контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію ПАРЄ.

Парламент постановив рекомендувати усім політичним силам, представленим у Верховній Раді, депутатським фракціям/депутатській групі долучитися до участі у роботі Конституційної асамблеї, зокрема, з метою реалізації рекомендацій, що містяться у зазначеній Резолюції ПАРЄ.

Документом також передбачається створити міжвідомчу робочу групу з метою здійснення аналізу досвіду держав – членів Ради Європи з питань розмежування політичної та кримінальної відповідальності та застосування правових норм, аналогічних закріпленим у ст. 364 та 365 Кримінального кодексу України, норм кримінального законодавства, виборчого законодавства, регулювання судової системи, діяльності політичних партій, та на основі цього підготувати відповідні пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, обумовлених європейськими стандартами та висновками Європейської комісії за демократію через право.

Депутати від від «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС пішли із сесійної зали і не голосували за ухвалення цього рішення, оскільки жодна їхня поправка не була підтримана.