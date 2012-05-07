Ринки відреагували пониженням на перемогу лівих у Франції та Греції

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Рики світу відреагували пониженням на перемогу представника соціалістів Ніколя Олланда на президентських виборах у Франції та лівих на парламентських виборах в Греції.

Про це повідомляють сьогодні світові та європейські агентства.

За даними бельгійського агентства Belga, близько 8:00 за середньоєвропейським часом, курс євро на Нью-Йоркській біржі проти американського долара знизився до 1,2993 з 1,3082 станом на 23:00 п’ятниці.

На японській біржі курс євро також знизився до найнижчого рівня з середини лютого цього року в 103,22 ієни.

Азійські біржі також закрилися з пониженням. Так, Токійська біржа закрилася з пониженням на 2,78%, Сіднейська – на 2,19%, Сеульська – на 1,64%, біржа Гонконгу – на 2,64%, Сінгапуру – на 2,21%, Бомбею – на 1,69%.

Сьогодні ж зранку зниження індексів спостерігалося на біржі Парижу, а падіння на біржі Афін сягнуло 8%.

Аналітики побоюються, що перемоги лівих у Франції та Греції приведуть до зупинення політики економії бюджетних коштів в Європі, що може негативно відбитися на борговій кризі.