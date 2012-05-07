Уряд Іспанії теж бойкотуватиме Євро-2012?

Київ. 7 травня. УНІАН. Кабінет міністрів Іспанії бойкотуватиме фінал Євро-2012 в Києві, якщо Україна не розбереться в ситуації з утриманням у в`язниці колишнього прем`єр-міністра країни Юлії Тимошенко.

Про це пише газета “Спорт экспресс”.

Видання цитує заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргальо газеті ABC: «Якщо збірна Іспанії проб`ється у фінал Чемпіонату Європи, то на матчі не буде жодного представника нашого уряду. Ми відправимося до Києва, лише якщо українці розберуться в ситуації з Тимошенко».

Він заявив, що збірна Іспанії може не вийти на поле київського стадіону, якщо потрапить у фінал. При цьому міністр додав, що такий варіант можливий у разі консолідованого бойкоту з боку всіх європейських команд. За його словами, цей варіант уже обговорюється з Німеччиною та Польщею.

Іспанія разом із Німеччиною вважається головним фаворитом Євро-2012.