Україна та ЄС започаткують діалог з бізнес-клімату

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Україна та Європейський Союз започаткують діалог щодо бізнес-клімату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні українським журналістам в Брюсселі.

«Ми домовились запровадити спеціальну спільну програму, яка буде називатися «Діалог з бізнес-клімату», в якій братимуть участь представники Єврокомісії і де буде, з одного боку, даватися дуже поглиблена оцінка всім процесам, які зараз відбуваються по бізнес-клімату, починаючи від державних закупівель… і завершуючи процесом дерегуляції», - сказав міністр.

Він зазначив, що в рамках цієї програми будуть оцінюватися, в тому числі, питання податкового тиску, відшкодування ПДВ та в цілому втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу.

Більше деталей міністр не надав.