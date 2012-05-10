Депутат ЄП Брок не побачив ”криміналу” в справі Тимошенко

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Президент Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок переконаний, що справа проти колишнього прем’єр-мінітра України Юлії Тимошенко – не кримінальна, а політична.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 9 травня в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Це не кримінальна справа, ваш Президент сам казав мені це, що це – не кримінальна справа, коли обговорювалася можливість зміни закону, який був запроваджений в Кримінальний кодекс в 1927 році, і за яким, схожим чином, засуджено Льва Троїцького. Це є правда”, - сказав депутат, звертаючись до першого заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна.

Він також зазначив, що низка справ, порушених за відповідними звинуваченнями у 2005 році, були закриті за рішенням судів.

Е.Брок також зазначив, що очікував в ході засідання “круглого столу” почути щось нове від української сторони, однак почув лише повторення того, що вже багато разів чув.

Депутат також висловив переконання, що з тими аргументами, які зараз наводить Генеральна прокуратура України щодо справи Ю.Тимошенко, переконати міжнародну спільноту не вдасться.

Як повідомляв УНІАН, в ході засідання “круглого столу” Р.Кузьмін заявив, що Ю.Тимошенко була одним з найбільших олігархів України, що разом з П.Лазаренком вона займалася просуванням свого газового бізнесу, і що вони обидва були причетні до організації та фінансування вбивств членів українського парламенту.