Депутат Європарламенту Хармс: Офіційний Київ веде країну до ізоляції

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група “зелених”, Німеччина) побоюється, що українська влада і досі не зрозуміла, що своїм ставленням до опозиції веде країну до політичної ізоляції.

Таку думку вона висловила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення українського Міністерства закордонних справ перенести на невизначений термін саміт голів держав Центрально-Європейської Ініціативи.

“Розвиток подій (навколо саміту – УНІАН) був спричинений рішенням німецького Президента Йоахіма Гаука не відвідувати саміт. Я розумію, що інші Президенти слідували рішенню Й.Гаука. Чого я побоююся, що український уряд і досі не зрозумів, що ті дії, які здійснюються проти опозиції, ведуть країну до ізоляції”, - сказала депутат.

Вона висловила думку, що у офіційного Києва є багато можливостей повернути країну до демократичного та заснованого на повазі до законодавства процесу розвитку.

“Європа очікує, що Україна припинить такий шлях поводження та переслідування опозиційних політиків”, - сказала Р.Хармс.

Вона також зазначила, що сьогодні Європа чекає від України певної реакції на висловлену стурбованість щодо поводження з колишнім прем’єр-міністром УкрЄаїни Юлією Тимошенко та іншими колишнім членами уряду, які перебувають в ув’язненні і мають проблеми зі здоров’ям.

Крім того, за словами депутата, Європа хотіла б побачити створення чесних умов для участі в парламентських виборах, запланованих на жовтень цього року.

“Це в руках українського уряду виконати ці прохання європейських політиків”, - сказала Р.Хармс.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення саміту Центрально-Європейської Ініціативи на невизначений термін після того, як Президенти 13-ти з 20-ти країн відмовилися приїхати в Україну. Частина з них мотивувала своє рішення відсутністю часу, а частина – проблемами навколо колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частини Євро-2012. На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявили, що не відвідуватимуть Україну під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.