Кузьмін розповів в Європі, що готовий обвинуватити Тимошенко у вбивстві Щербаня

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України за 2 тижні буде готова висунути колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко обвинувачення в організації та фінансуванні вбивства колишнього депутата Верховної Ради України Євгена Щербаня.

Про це заявив перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю Інтернет-виданню EurActiv , оприлюдненому сьогодні.

“В наступні два тижні”, - сказав він.

За словами Р.Кузьміна, зараз прокуратура розслідує цю кримінальну справу і перевіряє факти, які “демонструють участь Ю.Тимошенко та (колишнього прем’єр-міністра України – УНІАН) Павла Лазаренка в організації та фінансуванні цього вбивства”.

За словами представника української прокуратури, робота вже дала певних результатів.

“Ми маємо свідчення кількох людей, які прямо вказують на Ю.Тимошенко та П.Лазаренка, як людей, що замовили та фінансували вбивство, ми також маємо непрямі свідчення в цьому ж сенсі”, - заявив Р.Кузьмін.

“Ми збираємо свідчення, ми вивчаємо документи, всю торгівельну діяльність (Ю.Тимошенко – EurActiv) в цей період, і, якщо зберемо достатньо доказів, ми направимо справу до суду”, - додав він.

Разом з тим, Р.Кузьмін зазначив, що продовження цієї справи залежатиме від стану здоров’я Ю.Тимошенко.

“Ю.Тимошенко сьогодні проходить лікування. Згідно з українським законодавством, ми не можемо переслідувати хвору особу. Буде вона хворіти місяць, чи два місяці, чи рік? Я не знаю, однак ми не можемо переслідувати її в цей період часу”, - сказав він.