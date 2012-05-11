Єврокомісія представить рекомендації щодо покращення політики сусідства

Брюссель. 11 травня. УНІАН. Європейська комісія 15 травня представить рекомендації щодо покращення Європейської політики сусідства, а також звіти за підсумками її реалізації за 2011 рік.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії.

За його словами, в цілому, буде представлено 19 документів, які включатимуть в себе Комюніке із загальними оцінками реалізації політики сусідства, 12 доповідей щодо прогресу країн-сусідів, які мають Плани дій в рамках реалізації Європейської політики сусідства, а також окремі Комюніке щодо реалізації “Східного партнерства” та партнерства з південними країнами-сусідами.

За словами представника ,Єврокомісії, цього року Комісія представить не лише звіти про реалізацію політики сусідства в минулому році, але й конкретні рекомендації.

“В Комюніке є кілька пропозицій, як ми можемо покращити нашу співпрацю, і що можуть посилити країни-партнери”, - сказав співрозмовник агентства.

При цьому, він зазначив, що в минулому році ЄС зробив достатньо багато для країн-сусідів, як на Сході, так і на Півдні.

“Якщо подивитися на те, що зробив ЄС за рік, це, на мою думку, дійсно вражає”, - сказав представник Єврокомісії.

“Ми зробили багато в сенсі забезпечення додаткових фондів, просування переговорів про угоди про асоціацію, про торгівельні угоди, секторальну співпрацю”, - додав він.

Що стосується прогресу країн-сусідів, то він, за словами співрозмовника агентства. Дуже різний, але в цілому, підбадьорює, особливо, прогрес південних сусідів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, ЄС реалізовує Європейську політику сусідства з країнами-сусідами з 2004 року. В рамках Європейської політики сусідства розвивається співпраця з 16-ма країнами-сусідами ЄС.