Єврокомісія представить рекомендації щодо покращення політики сусідства
ЄС в 2011 році зробив багато для сусідів...
Брюссель. 11 травня. УНІАН. Європейська комісія 15 травня представить рекомендації щодо покращення Європейської політики сусідства, а також звіти за підсумками її реалізації за 2011 рік.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії.
За його словами, в цілому, буде представлено 19 документів, які включатимуть в себе Комюніке із загальними оцінками реалізації політики сусідства, 12 доповідей щодо прогресу країн-сусідів, які мають Плани дій в рамках реалізації Європейської політики сусідства, а також окремі Комюніке щодо реалізації “Східного партнерства” та партнерства з південними країнами-сусідами.
За словами представника ,Єврокомісії, цього року Комісія представить не лише звіти про реалізацію політики сусідства в минулому році, але й конкретні рекомендації.
“В Комюніке є кілька пропозицій, як ми можемо покращити нашу співпрацю, і що можуть посилити країни-партнери”, - сказав співрозмовник агентства.
При цьому, він зазначив, що в минулому році ЄС зробив достатньо багато для країн-сусідів, як на Сході, так і на Півдні.
“Якщо подивитися на те, що зробив ЄС за рік, це, на мою думку, дійсно вражає”, - сказав представник Єврокомісії.
“Ми зробили багато в сенсі забезпечення додаткових фондів, просування переговорів про угоди про асоціацію, про торгівельні угоди, секторальну співпрацю”, - додав він.
Що стосується прогресу країн-сусідів, то він, за словами співрозмовника агентства. Дуже різний, але в цілому, підбадьорює, особливо, прогрес південних сусідів ЄС.
Як повідомляв УНІАН, ЄС реалізовує Європейську політику сусідства з країнами-сусідами з 2004 року. В рамках Європейської політики сусідства розвивається співпраця з 16-ма країнами-сусідами ЄС.