Бельгія вважає необхідним політичний бойкот Євро-2012
10:08, 14 травня 2012Новини ЄС
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Заявляє міністр Рейндерс
Брюссель. 14 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Бельгії Дід’є Рейндерс вважає необхідним політичний бойкот Євро-2012 в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС.
“Я думаю що присутність політиків непотрібна. Ми вже вирішили в Бельгії, що не поїдемо”, - сказав міністр.
“Бойкот політичний для мене видається необхідним”, - додав він.
Разом з тим Д.Рейндерс зазначив, що не бачить потреби в бойкоті спортивному.
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