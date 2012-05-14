Українці Європи протестують проти позбавлення їх голосу на мажоритарних округах

Брюссель. 14 травня. УНІАН. У неділю, 13 травня, в кількох європейських містах відбулися мітинги українців проти рішення Конституційного Суду України щодо скасування закордонних мажоритарних округів.

Про це УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.

Мітинги відбулися, зокрема, в Мадриді, Барселоні, Лісабоні, Кальяні, Римі та Флоренції.

Метою мітингів було поінформувати українську громадськість про обмеження конституційного права голосу.

“На мітингах були прийняті резолюції до української влади з вимогою відновити права закордонних виборців. Крім того, були прийняті звернення до влади країн перебування з роз"ясненням ситуації та проханням про допомогу у її вирішенні”, - повідомив О.Городецький.

Він також зазначив, що в країнах компактного проживання українців створені ініціативні групи, які продовжуватимуть працювати над захистом конституційних прав закордонних виборців.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».

Відповідне рішення 5 квітня оголосив голова КС Анатолій Головін за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

Він підкреслив, що з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом ч.2 ст.22 виборчого закону втрачає чинність.

Мотивуючи своє рішення, голова КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.

Таким чином, українці, які проживають за кордоном, будуть обирати депутатів лише за партійними списками.