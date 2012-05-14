Литва проти ізоляції Україні

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Литва вважає, що ЄС має знайти спосіб допомоги Україні в збереженні європейського шляху.

Як повідомляє веб-сайт Міністерства закордонних справ Литви, про це заявив сьогодні у Брюсселі на робочій зустрічі міністрів закордонних справ Північних та Балтійських країн ЄС віце-міністр закордонних справ Литви Евальдас Ігнатавічюс.

“Маючи на меті допомогти Україні залишитися на європейському шляху реформ, нам варто відкрити двері для співпраці та діалогу з тим, щоб ми могли ділитися всіма необхідними знаннями на найвищому рівні”, - сказав він перед засіданням Ради закордонних справ ЄС.

“Ізолювати Україну було б найлегшим шляхом. Набагато складніше запропонувати вихід (з ситуації – УНІАН)”, - додав Е. Ігнатавічюс.

Віце-міністр закордонних справ Литви наголосив, що ситуація в Україні викликає стурбованість, але водночас зазначив, що угода про асоціацію є найбільш важливим стимулом для України здійснювати реформи і дотримуватися європейських цінностей.

Узв’язку з цим він наголосив, що підписання угоди не може бути відкладене на невизначений термін.

За його словами, ЄС зможе оцінити чи готова Україна дотримуватися духу угоди про асоціацію за підсумками парламентських виборів в країні, запланованих на жовтень.

“Угода про асоціацію – ключовий інструмент, який ми маємо. Було доведено, що такі угоди надихають на реформи. Це – не подарунок українцям, це – план реформ і рушійна сила”, - сказав Е. Ігнатавічюс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС обговорила майбутнє угоди з Україною про асоціацію, а також питання відвідування політиками Європи матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні.