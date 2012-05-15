Єврокомісія посилить енергетичну співпрацю з країнами ”Східного партнерства”

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Європейська комісія до 2013 року має намір посилити енергетичну співпрацю з країнами-учасницями програми “Східне партнерство”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні комісією Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“З метою посилення енергетичного партнерства просуватиметься всеохоплююча та відкрита політика щодо енергетичної безпеки, транспортування та постачання (енергоносіїв). Реформи секторальної політики мають суттєво посилитись з метою прогресу в напрямку інтеграції енергетичних ринків”, - сказано в Комюніке.

Єврокомісія готова підтримувати діяльність країн-учасниць програми “Східне партнерство” в рамках Угоди про Енергетичне співтовариство, а також сприяти будівництву нових енергетичних мереж з постачання газу, нафти та електроенергії, в тому числі розробці проекту зі створення Південного газотранспортного коридору, який дасть можливість постачати газ напряму з регіону Каспійського моря до ЄС.

Єврокомісія також очікує, що до другої половини 2013 року в країнах-партнерах будуть розроблені та започатковані заходи з посилення енергетичної ефективності та використання відновлювальних джерел енергетики.

Крім того, ЄК очікує на подальші кроки Вірменії та України з покращення безпеки АЕС.

Як повідомляв УНІАН, комюніке Єврокомісії визначає основні цілі “Східного партнерства” на період до другої половини 2013 року та основні очікувані досягнення.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.