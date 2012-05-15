Міністр оборони України летить до Польщі

Обговорити двосторонню співпрацю

Варшава. 15 травня. УНІАН. Міністр оборони України Дмитро Саламатін відвідає з офіційним візитом Польщу 17-18 травня, повідомила УНІАН прес-служба українського посольства у Варшаві. Український міністр в ході візиту планує зустрітися із главою оборонного відомства Польщі Томашем Сємоняком та відвідати польські підприємства оборонного комплексу, зокрема, державного концерну ”Бумар”. ”Під час переговорів сторони планують обговорити питання поглиблення двостороннього військового співробітництва, взаємодії збройних сил двох країн з метою забезпечення безпеки під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу”, - відзначила прес-служба посольства.

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