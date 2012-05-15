В Греції не вдалося сформувати уряд

Київ. 15 травня. УНІАН. Спроба президента Греції Каролоса Папульяса домогтися від семи партій, що пройшли до парламенту, згоди сформувати коаліційний уряд в черговий раз провалилася.

Як повідомляє Газета.Ru, лідер грецьких лівоцентристів - партії «Всегрецький соціалістичний рух» - Евангелос Венізелос оголосив, що в країні пройдуть дострокові парламентські вибори.

Лідер консервативної партії «Незалежні греки» Панос Камменос заявив, що партії, які підтримують європейський план з виведення Греції з бюджетної кризи, не погодилися на створення уряду.

Кожна з партій - учасниць переговорів - стверджує, що в своїй політиці уряд повинен керуватися даними йому народом мандатом, що мало б означати, що новий кабінет міністрів перегляне укладену з Євросоюзом угоду про надання фінансової допомоги в обмін на введення жорстких заходів бюджетної економії. Минулого року Греція втратила можливість обслуговувати свій державний борг і змушена була просити кредитної підтримки та списання боргу: загальний узгоджений пакет фіндопомоги становить 240 млрд євро.

Грецька преса майже не сумнівається, що уряд сформований не буде. За даними ЗМІ, дострокові парламентські вибори можуть пройти 17 червня.