Ющенко сподівається, що Україна впорається з труднощами і відновить євроінтеграцію

Вашингтон. 16 травня. УНІАН. Колишній Президент України Віктор Ющенко сподівається, що Україна впорається з труднощами і продовжить інтеграцію у європейський простір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Вашингтоні, де перебував на запрошення Інституту 43-го президента США Джоржа Буша.

”Мені б хотілось, щоб Україна не втратила свій шанс. Мені б дуже хотілось, щоб попри всі події ні Європа, ні Америка не збавили своєї уваги до моєї нації”, - наголосив В.Ющенко.

На його думку, тема свободи для України є на сьогодні актуальною. ”Досягення свободи не є виміром одного року, чотирьох або п`яти, ми ще не навчилися жити у свободі, ми ще не навчилися цінувати демократію, і ті процеси, які зараз відбуваються у країні, говорять про те, що у нас ще багато суспільної та політичної роботи для того, аби свобода і демократія були невідворотніми”, - заявив В.Ющенко.

За словами екс-президента, важливим є не лише те, як українці уявляють свободу і демократію, як їх відстоюють, як проводять вибори, як ведуть політичний діалог у країні, а й те, як сприймають Україну за кордоном.

”Мене ображає, коли на Україну негативно дивляться, мене ображає, коли негативно оцінюється те, що дуже часто нам належить, у тому числі пам`ять та історія”, - наголосив він, додавши, що українцям потрібно навчитися захищати свої інтереси.

В.Ющенко повідомив, що під час його зустрічей у Вашингтоні з колишніми президентами США, діючими сенаторами усіх надзвичайно цікавила ситуація в Україні.

”Попри все, я відношусь до оптимістів, я думаю, що Україна знайде в собі сили розібратися у викликах, які стоять перед нею. Я переконаний, що над усе стратегічно важливо, щоб зараз не схибити і не звернути із стратегічного шляху європейської інтеграції”, - заявив В.Ющенко.

Він висловив сподівання, що підготовлена угода з Європейським Союзом про політичну асоціацію та створення зони вільної торгівлі не опиниться ”у корзині”.

В.Ющенко зауважив, що доводить усім, з ким зустрічається, що европейська інтеграція України вигідна не лише нашій країні, а й Європі.

”Переконаний, що ми у цих складних обставинах зможемо знайти власну національну відповідь - як упоратись з цими викликами, як не потрапити під брехливі, легкі рецепти, у тому числі у зовнішній політиці”, - сказав В.Ющенко.