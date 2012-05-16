Україна обговорить статті Тимошенко з GRECO

Брюссель. 16 травня. УНІАН. Україна планує обговорити ст. 364 і ст. 365 Кримінального кодексу на засіданні Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра юстиції України Інна Ємельянова на засіданні круглого столу на тему «Україна і ЄС – яке майбутнє?» у Європарламенті.

«Ми плануємо обговорити це питання на черговому засіданні GRECO», - сказала вона.

Заступник міністра відзначила, що, за висновком GRECO, ці статті відповідають конвенціям ООН і Ради Європи з боротьби із корупцією.

І.Ємельянова зазначила, що виключення цих статей з Кримінального кодексу України спричинить порушення норм міжнародного права. «Це означатиме, що жоден посадовець не підлягатиме відповідальності», - сказала заступник міністра.

Як відомо, ст. 364 і ст. 365 Кримінального кодексу України викликають значну критику в Європі, оскільки вони, на думку європейських політиків, були використані для політичної відплати при розгляді справ проти ряду членів попереднього уряду, зокрема проти колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.