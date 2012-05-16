Європарламент подбає про лікарів та юристів для Тимошенко
Президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив, що запропонував українському прем’єру надати дозвіл на направлення до Ю.Тимошенко групи лікарів, яка буде сформована під егідою Європарламенту, а також надати доступ групі експертів до участі у другому судовому процесі проти Ю.Тимошенко.
Брюссель. 16 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту Мартіна Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров та М.Шульц повідомили журналістам у Брюсселі після завершення зустрічі.
«Ми обмінялися нашими різними точками зору… І ми дійшли певних спільних думок», - сказав М.Шульц.
Він зазначив, що запропонував українському прем’єру надати дозвіл на направлення до Ю.Тимошенко групи лікарів, яка буде сформована під егідою Європарламенту, а також надати доступ групі експертів до участі у другому судовому процесі проти Ю.Тимошенко.
«Я попросив погодитися на те, щоб група представників високого рівня від нас могла приїхати в Україну і спостерігати за другим процесом», - сказав М.Шульц.
Він зазначив, що одразу після завершення прес-конференції почне звертатися до осіб високого рівня, визнаних міжнародною спільнотою, можливо, з досвідом роботи в уряді, які б могли спостерігати за повним забезпеченням прав Ю.Тимошенко під час другого процесу, а також сприяти тому, щоб цей процес відповідав міжнародним стандартам.
«Це дуже далекоглядний крок (з боку прем’єр-міністра України – УНІАН), це крок у новому напрямку, він може сприяти відновленню довіри», - сказав він.
У свою чергу М.Азаров підтвердив свою згоду з пропозиціями М.Шульца.
«Я констатую нашу згоду на пропозиції президента», - сказав М.Азаров.
Він зазначив, що, зокрема, згоден з пропозицією щодо направлення групи лікарів, які разом з німецькими лікарями зможуть надати медичну допомогу Ю.Тимошенко.
«Я, правда, відзначив, що для цього має бути згода самої Ю.Тимошенко», - сказав М.Азаров.
Він також заявив, що представники української влади узгодять з представниками Європарламенту кандидатури спостерігачів за другим процесом проти Ю.Тимошенко, а також форми їх участі у цьому процесі.
«Безумовно, це має вкладатися в чинне у нас законодавство», - наголосив український прем’єр.
Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова на 21 травня переніс розгляд справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».
19 квітня державні обвинувачі у цій справі проти Ю.Тимошенко заявили, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.
11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.
У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.