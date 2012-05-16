Ештон призначила нового представника ЄС в Україні
19:47, 16 травня 2012Новини ЄС
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Тейшейра поїде в Кабо-Верде
Київ. 16 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон призначила главою Представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського.
Про це УНІАН повідомили в прес-служба Представництва ЄС.
Нинішній посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра призначений главою Представництва ЄС в Кабо-Верде.
***Я.Томбінський з 2007 року був послом Польщі в Євросоюзі. До того він був главою дипломатичних представництв Республіки Польща у Франції, Словенії та Боснії і Герцеговині.
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