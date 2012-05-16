Євросуд запитав Україну про умови утримання Тимошенко

Київ, 16 травня. УНІАН. Європейський суд з прав людини направив запит Україні щодо умов тримання та лікування у Качанівській виправній колонії екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначили в ДПтСУ, сьогодні на адресу керівництва пенітенціарного відомства надійшов лист Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з інформацією про отримання ним запиту від Європейського суду з прав людини, який зараз розглядає заяву Ю.Тимошенко, щодо умов тримання та лікування у Качанівській виправній колонії.

”Керівництвом ДПтС України у визначені запитом терміни буде підготовлено і подано Урядовому уповноваженому усі необхідні з цього питання документи”, - йдеться в повідомленні.

При цьому в пенітенціарній службі запевняють, що «в Качанівській виправній колонії створені усі необхідні умови для засуджених, передбачені національним та міжнародним законодавством, в тому числі і відносно матеріально-побутових, санітарних умов тримання, а також медичної допомоги і лікування Ю.Тимошенко».