Депутат ЄП Коваль закликає Україну допустити спостерігачів на процес Луценка

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною Павел Коваль (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) закликає Україну допустити спостерігачів на судовий процес колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Згідно з українськими ЗМІ, Київський апеляційний суд залишив у силі вердикт Печерського районного суду Києва проти колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, який був засуджений до 4 років ув’язнення за зловживання службовим становищем. Я взяв до уваги цей факт, який викликає жаль. Вирок ще раз продемонстрував, що політичні рішення мали б бути предметом скоріше політичної відповідальності, ніж кримінальної”, - написано у заяві.

П.Коваль закликав українську владу гарантувати, щоб касаційний процес у справі Ю.Луценка був якомога більш прозорим.

“Я вітаю рішення прем’єр-міністра України М.Азарова прийняти ідею Європейського парламенту, щодо направлення міжнародно визнаних осіб спостерігати за процесом Юлії Тимошенко з повним доступом до суддів, адвокатів та документі. Я закликаю до створення такого ж органу для спостерігання за процесом Ю.Луценка”, - наголосив П.Коваль.