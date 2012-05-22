Соціалісти Європарламенту хочуть прозорого касаційного процесу Тимошенко

Страсбург. 22 травня. УНІАН. Група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту пропонує закликати Україну забезпечити прозорий та неупереджений касаційний процес у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у проекті резолюції, що міститься на сайті Європарламенту.

“(Європарламент – УНІАН) закликає українську владу забезпечити повну неупередженість та прозорість касаційного процесу у справі Ю.Тимошенко у Вищому спеціалізованому суді України”, - написано у проекті резолюції.

Крім того, депутати від групи соціалістів пропонують привітати зобов’язання прем’єр-міністра України Миколи Азарова запросити юридичних експертів для гарантування коректного провадження касаційного процесу.

У проекті резолюції також міститься заклик до української влади поважати рішення Європейського суду з прав людини у справах Ю.Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також забезпечити у повній мірі права усіх ув’язнених, в тому числі Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка на адекватну медичну допомогу.

При цьому, депутати від групи соціалістів пропонують привітати рішення про переведення Ю.Тимошенко до шпиталю та надання їй дозволу на отримання консультацій німецьких лікарів, а також закликати саму Ю.Тимошенко повністю виконувати призначене лікування.

У проекті резолюції також висловлюється думка, що поглиблення відносин між ЄС та Україною та надання Україні європейської перспективи – в інтересах обох сторін.

Соціалісти вважають, що нинішні проблеми у двосторонніх відносинах можуть бути вирішені лише на базі чіткого бажання української влади здійснювати необхідні реформи, в тому числі в судовій сфері, забезпеченні прав людини та фундаментальних свобод, а також прав меншин та верховенства права в цілому.

У проекті пропонується привітати схвалення нового Кримінального процесуального кодексу, створення Конституційної Асамблеї, а також закликати владу до проведення чесних і вільних парламентських виборів у жовтні цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент проведе дебати щодо ситуації в Україні та справи Ю.Тимошенко. Європарламент планує схвалити резолюцію по Україні у четвер, 24 травня.