Соціалісти ЄС хочуть допомогти Партії регіонів

14:04, 22 травня 2012
Новини ЄС
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Хоча, якщо не буде змін - угоду розірвуть

Страсбург. 22 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту, представники групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів вважають, що підписаний понад рік тому Меморандум про співпрацю з Партією регіонів України спрямований на допомогу у розвитку як самої Партії регіонів так і країни в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі віце-президент групи соціалістів Лібор Ручек, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

“Рік тому меморандум був підписаний, де ми висловилися за допомогу у розвитку країни а також партії, відповідно до наших стандартів. І ми закликаємо наших колег з Партії регіонів реалізувати те, на що вони погодилися”, - сказав депутат, відповідаючи на запитання своїх колег.

При цьому, представник соціалістів зазначив, що нинішній рік стане визначальним для відносин Україна-ЄС, як у питанні розвитку справи колишнього українського прем’єра Юлії Тимошенко, так і у питанні проведення чесних та вільних виборів.

У свою чергу інший представник групи соціалістів, співголова Парламентськиї Асамблеї ЄвроНЕСТ Крістіан Вігенін не виключив можливості розірвання меморандуму з Партією регіонів, якщо ситуація в країні не зміниться.

“Якщо ми не побачимо змін, ми переглянемо цю угоду, і ми це чітко сказали нашим партнерам”, - сказав депутат.

При цьому, він зазначив, що на сьогодні соціалісти намагаються використовувати свої відносини з Партією регіонів для того, щоб бути посередником у “делікатній ситуації”, яка склалася щодо процесів проти лідерів опозиції.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішніх дебатів, Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.

 

 

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