Комісар ЄС: Комісія ніколи не казала про ”бойкот” Євро-2012

Страсбург. 22 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле підкреслює, що Комісія ніколи не використовувала слово “бойкот” щодо української частини чемпіонату Європи з футболи Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

“Як Комісія, ми ніколи не використовували слово “бойкот”, - наголосив він.

Комісар підкреслив, що позиція Президента Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу полягала в тому, що в нинішніх умовах він не має наміру відвідувати Україну під час матчів Євро-2012.

“Ця позиція розділяється членами Комісії”, - сказав С.Фюле.

При цьому, комісар зазначив, що Президент Комісії може відвідати матчі Євро-2012 в Україні, як приватна особа, але не як запрошений гість.