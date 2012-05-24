ЄІБ сподівається збільшити фінансування проектів у східних партнерах

Відень. 24 травня. УНІАН. Віце-президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вільгельм Мольтерер сподівається протягом наступного бюджетного періоду (2014 – 2020 роки) збільшити фінансування проектів в Східній Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед початком конференції, організованої ЄІБ, “Східне партнерство для зростання”.

“Я сподіваюсь, що ЄІБ зможе збільшити діяльність на наступний фінансовий період”, - сказав він.

“Але це залежить від переговорів, які триватимуть в наступні місяці всередині ЄС”, - додав він.

Віце-президент ЄІБ зазначив, що протягом 2007-2013 року ЄІБ планує, в цілому, надати кредитів східним партнерам ЄС та Росії на суму в 3,85 млрд. євро.

При цьому, В.Мольтерер особливо підкреслив, що банк не фінансує державні бюджети чи окремі держави, а лише – конкретні проекти.

Він нагадав, що основними пріоритетами ЄІБ є підтримка інфраструктурних проектів, надання кредитів малому та середньому бізнесу, а також фінансування проектів, спрямованих на протидію зміні клімату.