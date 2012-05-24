Європа готова модернізувати українську ГТС

Відень. 24 травня. УНІАН. Європа хоче знати стратегію розвитку газової сфери України перед тим, як інвестувати в модернізацію ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Відні перед початком конференції “Східне партнерство для зростання” віце-президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вільгельм Мольтерер.

“Ми обговорювали це питання (участі в модернізації української ГТС – УНІАН) з комісаром з питань енергетики Гунтером Еттінгером”, - сказав він.

“Але він хоче знати більше, ніж просто про реабілітацію ГТС, але й про довготривалу стратегію України у розвитку газової сфери”, - додав В.Мольтерер.

Він також зазначив, що ЄІБ, відповідно до Меморандуму 2009 року, є частиною проекту з фінансування модернізації української газотранспортної системи. Разом з тим, В.Мольтерер сказав, що остаточного рішення щодо участі в конкретних проектах модернізації ГТС поки немає.