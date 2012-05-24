ЄІБ: наша важливість для сусідів не в грошах, а в досвіді

Відень. 24 травня. УНІАН. В ЄІБ кажуть, що співпраця зі східними сусідами корисна не стільки грошима, скільки досвідом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Відні перед початком конференції “Східне партнерство для зростання” віце-президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вільгельм Мольтерер.

“Так, досить часто, проблема не в нестачі грошей, і я бачив це на власному досвіді. Я ставив питання колегам (зі східним країн – УНІАН), чим ЄІБ важливий для вас? І одна відповідь була дуже мудрою: ви нам потрібні, тому що нам потрібен ваш досвід, довід в державних закупівлях, довід в реалізації проектів і т.д.”, - сказав він.

Віце-президент ЄІБ навів два приклади. Один з них фінансування малого та середнього бізнесу. За словами В.Мольтерера, коли банк починав розмови про необхідність підтримки малого та середнього бізнесу, його спочатку не дуже добре розуміли в східних сусідах ЄС, хоча малий та середній бізнес є важливим для економічного та соціального розвитку будь-якої країни.

“Інший приклад - енергоефективність. Ми почали дискусію дуже давно, і тоді це була скажімо так “невідома тема”, але це дуже важливе питання і не лише для протидії кліматичним змінам, але це й важливі інвестиції, які створюють нові робочі місця”, - сказав віце-президент ЄІБ.

“Ось лише два приклади, на яких видно додану вартість ЄІБ”, - додав він.