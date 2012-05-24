В Європі стурбовані розгоном гей-прайду в Києві

12:51, 24 травня 2012
Новини ЄС
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ЄС обговорюватиме ситуацію з офіційним Києвом

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон стурбована розгоном гей-прайду в Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві її речника.

“Вона (К.Ештон – УНІАН) висловлює свою солідарність з жертвами таких дій та закликає українську владу розслідувати їх детально та притягнути винних до відповідальності”, - написано в заяві.

Верховний представник ЄС закликала українську владу захищати права усіх українців, в тому числі, лесбіянок, геїв, бісексуалів та транссексуалів, на мирні зібрання та свободу висловлювання.

Як зазначила речник Верховного представника ЄС, голова делегації ЄС в Україні зустрівся з організаторами “Київського прайду” для висловленя підтримки та зобов’язань Верховного представника захищати права людини всіх українців без дискримінацій.

“Європейський Союз використає наступні двосторонні зустрічі для обговорення питання з українською владою”, - написано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, гей-прайд був запланований у Києві на 20 травня, однак був скасований через спротив значної кількості націоналістичних та релігійних організацій, які прибули до місця проведення прайду.

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