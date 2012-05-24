Фінський експерт: Європа остаточно скинула маски щодо України

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Директор програм зі Східного партнерства та Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес вважає, що нинішня резолюція Європарламенту щодо України укладається в загальній контекст позиції, що формується в Європейському Союзі, стосовно Києва.

Таку думку він висловив сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН.

«Дійсно, ми спостерігаємо подальше посилення риторичної й дипломатичної позиції ЄС на адресу України, тому нинішня резолюція Європарламенту - вона укладається в загальний контекст виникаючої позиції. Насправді важливе те, що Європарламент більше не випереджає позицію різних органів виконавчої влади, а перебуває з нею в повній відповідності. Це - певна новина», - сказав експерт.

А.Мошес зазначив, що нинішня резолюція свідчить про те, який погляд формується в Європі на процеси, що відбуваються в Україні, й на характер української влади.

«Європейські органи, співтовариства європейських політиків більше не мають причин, щоб згладжувати достатньо гостре драматичне сприйняття того, що відбувається в Україні. Тобто, маски скинуто остаточно. Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним для європейців різних точок зору, і вони про це відверто говорять», - сказав А.Мошес.

На запитання про те, чи можливе подальше погіршення відносин між ЄС і Україною, експерт відповів, що погіршення «відбувається на очах».

При цьому він звернув увагу на те, що в пострадянських країнах дуже часто погіршення відносин сприймають через призму санкцій, тоді як у Європі погіршення відносин сприймається крізь призму недоотриманого прибутку.

«І з точки зору європейської, вже відбулося достатньо того, через що Україна втрачає досить багато», - зазначив А.Мошес, навівши як приклад непідписання Угоди про асоціацію й припинення низки програм фінансової допомоги ЄС Україні.

«Говорити про те, що можливі якісь санкції, я б поки не став. Але від того моменту, коли відносно української влади буде застосовано слово «режим» до того дня, коли санкції можуть стати реальністю, не буде потрібно так багато часу. Сьогодні ми ще не там, ми перебуваємо на стадії попередження й недоотриманого прибутку», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, в який закликав до негайного та безумовного звільнення усіх в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, забезпечити участь лідерів опозиції у наступних парламентських виборах, надати усім ув’язненим за політично вмотивованими підставами права на адекватне медичне лікування, повний доступ до адвокатів та родичів.

Крім того, депутати засудили застосування сили до колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко у в`язниці, й закликали владу України провести чесні й вільні парламентські вибори в жовтні цього року.