Іспанську співачку просять не вигравати ”Євробачення”
Щоб не витрачати кошти на організацію наступного конкурсу
Брюссель. 25 травня. УНІАН. Іспанське телебачення TVE попросило співачку Пастору Солер не вигравати цьогорічний конкурс “Євробачення”.
Про це пише сьогодні бельгійська газета “Le Soir”.
“Мені сказали: “Будь-ласка, не вигравай!”. Сьогодні не той момент для Іспанії та її телебачення, щоб вигравати. Якщо виграємо, буде неможливо, виходячи з вартості, організувати наступний конкурс. В Азербайджані є нафта, а у нас – ні”, - цитує видання розповідь іспанської учасниці “Євробачення”.
Бельгійське видання також зазначає, що за іронією долі, Іспанія, яка каже про неможливість організувати “Євробачення” через фінансові проблеми, разом з тим претендує на проведення Олімпійських ігор 2020 року у Мадриді.
Разом з тим, як пише “Le Soir”, для країн Західної Європи бажання не вигравати “Євробачення” в останні роки стало звичайною справою, у той час, як для східних країн, перемога у “Євробаченні” дає можливість нагадати про себе та покращити свій імідж.
Іспанія автоматично потрапляє до фінальної частини конкурсу разом з Францією, Німеччиною, Італією та Великобританією, як найбільші донори Європейського союзу радіо та телебачення.