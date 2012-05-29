ЄС надав 5 млн. євро на розвиток туризму в Криму

Київ. 29 травня. УНІАН. Євросоюз виділив 5 млн євро на підтримку розвитку туризму в Криму.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Раду міністрів АР Крим.

Сьогодні в Ялті офіційно стартує другий етап реалізації проекту Євросоюзу «Диверсифікація та підтримка туристичного сектора Криму». В урочистій церемонії візьмуть участь глава Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, заступник голови Ради міністрів АРК Георгій Псарьов, посли країн-членів ЄС, а також експерти проекту.

У рамках презентації учасників ознайомлять з першими результатами реалізації проекту, його метою і завданнями, запланованими заходами, очікуваними результатами тощо.

Проект ЄС «Диверсифікація та підтримка туристичного сектора Криму» спрямований на підвищення ефективності роботи виконавчих органів влади в сфері туризму і суміжних галузях економіки. Проект впроваджуватиметься консорціумом міжнародних консалтингових компаній з Ірландії, Італії та Нідерландів.

В уряді нагадують, що обсяг фінансування, наданий Європейським Союзом в рамках реалізації проекту, становить 5 млн євро. Проект реалізовуватиметься протягом трьох років - з 2012-го по 2014 рік.

Серед ключових заходів проекту - створення програм модернізації державних здравниць; створення та забезпечення роботи єдиного навчального центру у сфері курортів і туризму; експертна допомога в реформуванні галузі; розробка і здійснення 5-річної маркетингової стратегії, у тому числі проведення детального маркетингового дослідження; створення Консультаційної ради з питань розвитку туризму, а також розробка програм модернізації малоефективних здравниць Криму.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Севастополі за участю Ж.Тейшейри і послів країн - членів ЄС було презентовано фінансовий проект Європейського Союзу «Залучення прямих іноземних інвестицій до Севастополя». Проект розраховано на два роки, його бюджет становить 1,9 млн євро.