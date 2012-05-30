Київ. 30 травня. УНІАН. Посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявляє, що очікування ЄС щодо України не виправдалися.

В інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ - Украина» він зазначив, що «4 роки тому ми розраховували до 2012 року не тільки завершити переговори, а й ввести в дію Угоду про асоціацію, чекали істотного прогресу в проведенні реформ». «Ми планували надавати Україні бюджетну підтримку і бачити результат нашої допомоги. І, нарешті, розраховували на певний рівень поваги європейських цінностей - демократії, прав людини, верховенства права. На жаль, сьогодні ситуація виглядає по-іншому. Тому я можу сказати, що очікування далеко не виправдалися - і мої особисті, і Євросоюзу», - наголосив Ж.Тейшейра.

На питання про можливу ізоляцію України він відповів, що країни-члени Євросоюзу дотримуються різних позицій з цього питання. «Але у переважної більшості не склалося позитивної думки про процеси, що відбувалися в Україні останні два роки», - сказав посол.

За його словами, в Україні «дійсно не вистачає демократії та погіршується ситуація з повагою цінностей ЄС, дотриманням прав людини, верховенства права - всім тим, що потрібне для розвитку взаємовідносин України і ЄС».

Ж.Тейшейра також зазначив, що Євросоюз і країни-члени ЄС останнім роком постійно звертали увагу Києва на неприпустимість використання судової системи в політичних цілях. «Ми робили недвозначні заяви, отож бо українська влада добре знає, чого ми чекаємо - дій, гідних країни, яка публічно декларує завдання інтеграції в ЄС», - сказав Ж.Тейшейра.

За його словами, «що стосується політичного використання правосуддя при переслідуванні колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і членів її уряду, то це питання для нас - одне з найчутливіших». «Тут має місце очевидна неповага принципу верховенства права, ключового для Євросоюзу. Проте, навіть тут ви не побачите чітких умов або вимог, висунутих Євросоюзом на адресу України. В усякому разі, до тих пір, доки не буде ухвалене відповідне рішення Ради міністрів ЄС», - сказав посол.

На питання: «Після того, що сталося за останній рік, ви вірите, що влада піде назустріч ЄС в питаннях демократії?» Ж.Тейшейра відповів: «Я не можу передбачити, які рішення ухвалить українська влада завтра, післязавтра, через тиждень. Я можу сказати, що рекомендації ЄС залишаються тими ж, що і раніше, втім ефекту, як і раніше, немає. І я можу констатувати: якщо ситуація залишиться такою самою, як і зараз, покращення (взаємовідносин) теж не буде».