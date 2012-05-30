Результати виборів до ВР можуть бути оскаржені...

Брюссель. 30 травня. УНІАН. Рішення Конституційного суду України про заборону голосувати закордонним українцям за мажоритарними округами може привести до оскарження результатів виборів, якщо до закону про вибори не будуть внесені зміни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні член Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський під час зустрічі з депутатами Європарламенту – членами делегації по зв’язках з Україною.

“Саме тому ЦВК наполягає, що ще до початку передвиборчої кампанії ми повинні змінити закон, не політичну частину, а лише технічні питання”, - сказав він.

Представник ЦВК зазначив, що рішення Конституційного суду створило одну з таких технічних проблем, яка полягає в тому, що тепер невідомо, кому мають передаватися протоколи за результатами голосувань за партійними списками на 114-ти закордонних виборчих дільницях.

Згідно зі схваленим законом про вибори, ці протоколи мали передаватися відповідним окружним комісіям у місті Києві, однак після рішення Конституційного суду, закордонні виборчі дільниці не закріплені за жодним з виборчих округів.

У зв’язку з цим М.Охендовський зазначив, що у Центральної виборчої комісії залишається два виходи: або, в порушення закону, приймати протоколи від закордонних виборчих дільниць напряму, або відмовлятися від їх прийняття і не брати до уваги голоси закордонних виборців. Член ЦВК вважає, що і в першому, і в другому випадках виникає можливість оскарження всіх результатів виборів у судах.

М.Охендовський зазначив, що проект закону, в якому передбачені технічні правки до закону про вибори народних депутатів вже зареєстрований в парламенті і був схвалений профільним комітетом.

Разом з тим, член ЦВК вважає маловірогідним схвалення цього закону до початку виборчої кампанії, яка стартує 30 липня.

“Майбутнє цього закону мені вбачається дуже песимістичним”, - сказав М.Охендовський.