Депутат ЄП: політика у відносинах зі східними сусідами вводить в оману

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Милослав Рансдорф (група об’єднаних лівих, Чехія) вважає, що політика часто вводить ЄС в оману у відносинах зі Східними сусідами.

Таку думку він висловив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи схвалений 30 травня на засіданні Комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту його проект доповіді щодо торговельних аспектів співпраці з країнами “Східного партнерства”.

“Я думаю, що політичні питання досить часто вводять нас в оману. Наприклад, візьмемо Білорусь. Білорусь – це стабільне суспільство, і я думаю, що Президент Олександр Лукашенко має лише один досвід – він був головою радгоспу, і він, мабуть, сприймає Білорусь, як трохи більший радгосп”, - сказав європейський депутат.

При цьому він висловив переконання у необхідності розвивати громадянське суспільство у країнах-сусідах.

“Громадянське суспільство – ключове для їхнього розвитку. І думаю, це буде одна з наших цілей – посилення громадянського суспільства”, - зазначив М.Рансдорф.

Він також висловив переконання у необхідності посилювати відносини зі східними сусідами ЄС, наголосивши, що це буде на користь обом сторонам.