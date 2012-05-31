Депутати ЄП та Молдови хочуть європерспективу для Кишинева

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Комітет міжпарламентської співпраці ЄС-Молдова хоче, щоб в новій угоді про асоціацію між ЄС та Молдовою питання майбутньої європейської перспективи країни було відображено більш чітко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у фінальній заяві засідання Комітету, текст якої передано УНІАН.

“(Комітет – УНІАН) закликає Раду ЄС, Єврокомісію, Європейську службу зовнішніх дій в контексті триваючих переговорів про угоду про асоціацію з Республікою Молдова розширити мандат переговірників від ЄС з метою зробити слова про перспективу європейської інтеграції більш чіткими в преамбулі угоди в рамках статті 49 Угоди Європейського Союзу, що буде цінним важелем для реалізації реформ та каталізатором громадянської підтримки цих реформ”, - написано у заяві.

Депутати Європарламенту та парламенту Молдови привітали прогрес в переговорах про угоду про асоціацію, а також початок у грудні 2011 року переговорів про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі. При цьому, у документі міститься заклик до Єврокомісії та уряд Молдови завершити переговори про зону вільної торгівлі до осені 2013 року.

У документі також міститься привітання завершенню переговорів між Брюсселем та Кишиневом про перегляд угоди про спрощення візового режиму, а також прогресу в реалізації першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму.

Крім того, депутати порекомендували Європейській комісії надавати Молдові адекватну фінансову та технічну допомогу для виконання країною її зобов’язань в рамках нової угоди про асоціацію.