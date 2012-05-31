В Європі продовжують знижувати вартість мобільного зв`язку в роумінгу

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Рада міністрів з питань конкуренції ЄС схвалила подальше зниження вартості мобільного зв’язку в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 30 травня.

Нові правила, зокрема, передбачають можливість для споживачів, починаючи з 1 липня 2014 року, укладати окремий контракт на послуги роумінгу з іншими провайдерами, ніж тим, з яким укладено контракт про внутрішні послуги мобільного зв’язку. При цьому, номер абонента в роумінгу при укладенні контракту з іншим постачальником послуг, не змінюватиметься, а при перетині кордону телефон переключатиметься на мережу постачальника послуг роумінгу автоматично.

Крім того, нові правила передбачають можливість віртуальним операторам зв’язку, які не мають власних мереж, отримувати доступ до мереж інших операторів за регульованою оптовою ціною. На думку представників органів влади ЄС, це також сприятиме розвитку конкуренції на ринку мобільного зв’язку, а відтак – зменшенню вартості послуг, в тому числі, в роумінгу.

Крім того, нові правила передбачають надання можливості власникам смартфонів та інших пристроїв, що дають можливість виходу до Інтернет, самостійно вибирати мережу, до якої приєднуватися, під час перебування в роумінгу.

Рада ЄС також вирішила встановити нові максимальні ціни на послуги роумінгу.

Так, з липня 2012 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,29 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,08 євро, на текстові повідомлення (СМС) – 0,09 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,70 євро за мегабайт.

З липня 2013 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,24 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,07 євро за хвилину, на СМС – 0,08 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,45 євро за мегабайт.

З липня 2014 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,19 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,05 євро за хвилину, на СМС – 0,06 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,20 євро за мегабайт.

Рішення Ради ЄС та Європарламенту буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС 30 червня і одразу набере чинності.

Як повідомляв УНІАН, ЄС постійно знижує максимальну вартість дзвінків в роумінгу з 2007 року.