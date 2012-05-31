Комітет ЄП схвалив 4 угоди щодо торгівлі з Росією

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту схвалив 4 угоди з Росією, укладених в рамках переговорів між Брюсселем та Москвою про приєднання Росії до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомляє сьогодні офіційний сайт Європарламенту.

Угоди стосуються торгівельних питань деревиною, частинами автомобілів, сировиною, а також співпраці в сфері морського транспорту.

Так, угода про торгівлю деревиною передбачає, що Росія зменшить експортні мита на експорт деревини до ЄС і значно розширить квоти на такий експорт. Угода визначає правила застосування квот та унеможливлює не передбачуване підвищення експортних мит. На сьогодні ЄС імпортує 10% деревини, необхідної для виробництва, з Росії.

Угода про торгівлю частинами автомобілів передбачає, що у випадку зменшення експорту частин автомобілів з ЄС до Росії на 3% та більше за рік, Росія зменшуватиме імпортні мита.

Угода про торгівлю сировиною передбачає встановлення стабільних експортних тарифів на 80% усіх сировинних товарів. Що ж до решти 20%, то, відповідно до угоди, Росія та ЄС повинні проводити консультації щонайменше за два місяці до запланованого підвищення експортних мит на них. До таких товарів віднесено, зокрема, пшеницю, насіння соняшника, тютюн, шкіри тварин, а також низка корисних копалин.

Угода про морський транспорт спрощує доступ морським транспортним агентства на російський ринок.

Європарламент планує схвалити ці угоди у липні цього року. Росія планує приєднатися до СОТ до кінця літа.