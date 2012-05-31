Єврокомісія: Росія навіть не просила ЄС про спецстатус для ”Південного потоку”

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Росія не подавала офіційних запитів на надання переваг “Південному потоку”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Євро комісії Марлєн Холзнер.

“Можу підтвердити, що вони (росіяни – УНІАН) поки не подали ніякого формального запиту”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, для надання “Південному потоку” виняткового статусу в рамках дії Третього енергетичного пакету, або надання статусу пріоритетного для ЄС проекту в рамках програми TEN-E (Транс-європейська мережа – енергетика) Єврокомісія повинна отримати офіційний запит від відповідних компаній чи країн, а також точну інформацію щодо того, де газопровід починатиметься, де завершуватиметься, якою буде його довжина та потужність.

“Якщо буде формальний запит, потім є певні критерії, щодо надання європейського статусу”, - зазначила М.Холзнер.

При цьому вона звернула увагу на те, що європейські критерії диверсифікації передбачають не лише диверсифікацію маршрутів, але й джерел постачання енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Посол Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія хотіла б, щоб ЄС ставився до “Південного потоку” так, як до інших газопроводів, таких як “Північний потік” чи “Набукко”.

При цьому ві зазначив, що Москва хотіла б отримати для цього газогону статус в рамках програми ЄС TEN-E, що дало б певні переваги.

За словами В.Чижова, відповідна заявка вже була подана, однак поки не отримала відповіді з боку ЄС.