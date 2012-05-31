Євросуд зняв з України попередні заходи у справі Тимошенко

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Європейський суд з прав людини вирішив скасувати попередні заходи в рамках правила 39 Регламенту суду щодо українського уряду у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба Євросуду з прав людини, відповідне рішення було схвалено 30 травня.

Цим рішенням, зокрема, скасовується вимога до українського уряду, встановлена 15 березня цього року, щодо забезпечення адекватного медичного лікування Ю.Тимошенко в належному медичному закладі.

Згідно з повідомленням прес-служби суду, суд дійшов висновку, що український уряд вжив необхідних заходів.

Разом з тим, Суд відмовив Ю.Тимошенко в її позові від 25 квітня цього року, в якому вона просила суд вимагати від українського уряду дозволити лікування Ю.Тимошенко у шпиталі “Шаріте” у Німеччині.

Ю.Тимошенко звернулася зі скаргою до Європейського суду з прав людини 10 серпня 2011 року. У своєму зверненні вона, зокрема, скаржилася на політично вмотивований характер її кримінального переслідування та затримання, відсутність судового перегляду рішення щодо її утримання під вартою у Лук’янівському СІЗО, та на неадекватні умови утримання і відсутність медичної допомоги.

21 травня цього року український уряд формально звернувся до Євросуду з прав людини з проханням скасувати тимчасові заходи у зв’язку з тим, що Ю.Тимошенко було переведено до Центрального клінічного шпиталю “Укрзалізниці”. Суд взяв до уваги, що Ю.Тимошенко отримує лікування під наглядом зовнішнього невропатологу, і вирішив скасувати попередні заходи.

Разом з тим, суд попросив уряд України надати додаткову інформацію щодо прийнятності та змісту справи, в тому числі, щодо застосування сили проти Ю.Тимошенко під час її перевезення в шпиталь ввечері 20 квітня та щодо постійного нагляду за нею.

У повідомленні прес-служби також наголошується, що позивач може звертатися з проханнями про застосування попередніх заходів в рамках правила 39 Регламенту суду в майбутньому за наявності відповідних обставин.

При цьому, прес-служба також повідомила, що розгляд справи по суті розпочнеться після надання обома сторонами письмової інформації на запити суду.