ЄС не готовий скасувати візи для власників службових паспортів Росії

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Країни-члени ЄС не готові надати право власникам російських службових паспортів на безвізові поїздки.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий європейський дипломат.

“Є багато дискусій, частина країн-членів підтримує, частина – ні”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що позиція низки країн ЄС при обговоренні змін до угоди про спрощення візового режиму з Росією обумовлена значною кількістю службових паспортів, виданих в цій країні.

“Якщо в Україні чи Молдові кількість власників службових паспортів відносно невелика, і ми погодились на скасування візового режиму для них, то в Росії кількість власників таких паспортів становить щось близько 200 тис., і це дуже багато”, - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що якщо Росія відмовиться від вимоги запровадити безвізовий режим для власників службових паспортів, тоді підписати угоду про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму можна буде вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Посол Росії при ЄС Володимир Чижів заявив журналістам про те, що Росія сподівається на згоду ЄС на безвізовий режим для власників службових паспортів.